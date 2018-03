Ivan Savvidis, vlasnik i predsjednik PAOK-a, zaslužan je za prekid derbija za naslov prvaka protiv vodećeg AEK-a jer je u sudačkoj nadoknadi utrčao na teren s pištoljem za pasom, tražeći suca Georgiosa Kominisa, kako bi se obračunao s njim.

Foto: 24sata.info

U sudačkoj nadoknadi Varela je zabio za pobjedu PAOK-a, čiji stadion Toumba je u deliriju, a na stadionu svijetli 1:0 za domaćina. Dramatičnom i izglednom pobjedom nad liderom, PAOK pet kola prije kraja preskače vodeći AEK-a i u samu završnicu prvenstva ulazi s bodom više od atenskog rivala. Naslov koji solunski klub čeka čak 33 godine čini se bliži nego ikad u spomenuta tri desetljeća.



Ali tada sudac Kominis zbog ofsajda poništava gol, na što u Solunu kreće ludilo. Naravno, sa suprotnim predznakom od onog par sekundi ranije. Euforija prelazi u bijes, u kojem prednjači predsjednik PAOK-a koji na teren ulijeće s pištoljem. Kada je vidio tko ga traži i s kojim oružjem, sudac je odmah prekinuo meč.



Neupadljivi sijedi lik s bradicom i naočalama, o čijem revolveraškom ispadu priča cijeli svijet, a o kojem se zapravo malo zna



Scene gazde PAOK-a koji s revolverom za pasom dijeli pravdu na travi solunske Grobnice (Toumba, kako je ime stadiona, na grčkom znači posljednje počivalište) obišle su svijet i zaprepastile ga. Noćas i jutros vijest i slike tog nezapamćenog ispada na naslovnicama su medija na svim kontinentima.



Ko je uopće neupadljivi sredovječni sijedi lik s bradicom i naočalama, o čijem revolveraškom ispadu priča cijeli svijet, a o kojem se malo zna?









Ivan Ignatjevič Savvidis rođen je 1959. u tadašnjoj sovjetskoj republici Gruziji. Prema Forbesu težak je 750 milijuna dolara i 30. je na listi najbogatijih Rusa. Iako, kao što možete vidjeti po prezimenu, zapravo je Grk. I to pontski ili kavkaski Grk, kako se nazivaju Grci koji su pred turskim osvajanjima bježali u južnu Rusiju, Ukrajinu i Gruziju.



Dar majora Crvene armije ratnim drugovima: Milijardu cigareta godišnje



Savvidis je sa 14 pobjegao od kuće u Rostov. Tamo je preživljavao tako da se bavio djelatnošću iz starog kraja gdje svi uzgajaju duhan; po danu je motao cigarete u tvornici, a noću učio za ispite na fakultetu. Par desetljeća kasnije, Savvidis je doktor znanosti, ali što je daleko važnije, najveći ruski prerađivač duhana.



Njegova tvrtka Donskoj Tabak godišnje proizvodi 30 milijardi cigareta. Svaki deseti smotak duhana koji Rusi popuše dolazi iz Savvidisovih postrojenja.



Do ovakve pozicije na tržištu nije došao samo nedvojbeno velikom sposobnošću i pameću, nego i prijateljstvom s pravim čovjekom. Ruski vladar Vladimir Putin intimus je Savvidisa koji je u ruskom parlamentu od 2003. do 2011. bio zastupnik Putinove partije Ujedinjena Rusija.



Vožd je posebno slab na Crvenu armiju, zna to i Savvidis, pa se gazdi umiljava tako što svake godine vojnicima koji služe domovini pokloni milijardu cigareta. Ali, ne radi on ovo samo da bi se ulizivao Putinu, nego i da kolegama olakša duge vojničke dane. Savvidis je naime u sovjetskoj vojsci i sam došao do čina majora.



Trijumfalni povratak u zemlju predaka: Grk je, vlasnik pola Grčke, a ne govori grčki



Osvajanje impresivnije od onih koje je poduzimala njegova vojska, Savvidis od početka ekonomske krize neprekidno izvodi u Grčkoj. Zemlja koja je prije par godina bankrotirala idealan je poligon za investicije. Točnije, jeftino kupovanje glavnih poluga gospodarstva države koja ima ključnu geostratešku poziciju.



Savvidis je za početak širenja u državi njegovi predaka (čiji jezik ne govori iako je porijeklom Grk i tamo s prekidima živi zadnjih 28 godina) odabrao Solun. Ako Grčka ima poziciju i značaj kakav smo naveli te gotovo fatalnu pogođenost krizom, onda se to sve najbolje ogleda na primjeru Soluna. Drugi najveći grad i luka pomorske zemlje te pomorski ulaz na Balkan postao je Ivangrad ili Ivanovo. Tako stanovnici tog grada zovu Solun u kojem je Savvidis od 2012. kupio:



Luku, cijele gradske kvartove i dijelove uz obalu, brojna velika skladišta, tvornicu duhana, punionicu mineralne vode, Macedonia Palace, kultni hotel, jedan od najluksuznijih u tom dijelu Europe te nekoliko turističkih naselja. Preuzeo je lokalnu televiziju i tri dnevna lista, a u ljeto 2012. ulazak na Forbesovu listu najbogatijih ljudi svijeta proslavio je kupnjom sportskog simbola grada, nogometnog kluba PAOK. Klub koji je Savvidis preuzeo bio je poput i grada koji je također kupio, u bankrotu. Naravno, 11 milijuna eura, koliko je iznosio dug PAOK-a i koji je odmah platio Savvidis, nije ništa za bogataša njegova kalibra.



Pobjednik na Solunskom frontu



Ali koliko god Savvidis bio bogat, ipak nije "toliko" bogat. Službeno je težak 760 milijuna dolara. Međutim, više od pola tog iznosa potrošio je samo na solunske akvizicije. Uostalom, teško je i izbrojati ono što nije na popisu ovih investicija: puste milijune eura donirao je pravoslavnim manastirima na "svetoj gori" Atosu, a ne prestaje biti široke ruke ni kada je riječ o obnovi svetišta u tom dijelu Grčke.



Uzimajući sve ovo u obzir, nije potrebno biti politički analitičar da bi se zaključilo kako Savvidis odrađuje poslove za Putina u dijelu svijeta za koji se vječno bore Istok i Zapad. Ili konkretno, Rusija i SAD.



Premda posvećen duhovnom, iznimno religiozni Savvidis ne zamjera ni svjetovno. U odličnim je odnosima s ljevičarskom vladom premijera Ciprasa. Ovaj ga naziva "jednim od nas", kao opreku odnarođenim i bahatim grčkim tajkunima koji bogatstvo nasljeđuju, umjesto da ga, poput Savvidisa stvaraju i koji generacijama bježe iz Grčke. Umjesto da se u nju vraćaju i ulažu, kao što radi Savvidis. Vlasnik pola Grčke koji ne govori grčki, na komplimente uzvraća tako što Ciprasa uspoređuje s Putinom. Svojim ruskim intimusom s kojim ide na hodočašća u grčka svetišta.



Ko bi se usudio proturječiti vlasniku polovice Grčke koji opasan pištoljem dijeli pravdu u paklu solunske Grobnice?



Ovako impresivno osiguran sa svih strana, Savvidis je ultimativnu demonstraciju moći pokazao na svom igralištu, pred fanatičnim sljedbenicima koji mu se klanjaju zato što je grad i klub spasio propasti i što im sada ostvaruje snove neispunjene desetljećima.



Nije čudno da je sudac u zapisniku nakon utakmice izjavio da je naknadno priznao gol koji je poništio.



Tko bi se usudio proturječiti vlasniku polovice Grčke koji opasan pištoljem dijeli pravdu u paklu solunske Grobnice?





(Index.hr)