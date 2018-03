Inter je na San Siru dočekao ekipu Napolija, a susret je završen rezultatom 0:0.

Foto: 24sata.info

Susret su bolje otvorili domaći, pa su u prvih deset minuta imali nešto više od igre, ali prvo pravo ubuđenje se dešava u 15. minutu kada Hamšik iz kaznenog prostora šutira, ali golman domaćih je bio siguran.



Do naredne prave prilike se čekalo do 37. minuta, Candreva se izborio za loptu i snažno šutirao, ali njegov udarac odlazi tik pored lijeve stative gola Napolija.



Do kraja poluvremena se nije ništa značajno dešavalo, pa se na odmor otišlo sa početnih 0:0.



Na startu drugog dijela igre, gosti su napravili prekršaj u izglednoj poziciji za centaršut, a upravo nakon izvođena ovog slobodnog udarca, Skriniar je glavom pokušao, međutim njegov udarac zaustavlja stativa.



U 67. minutu Insigne je nakon odličnog pasa pokušao, ali lopta odlazi tik iznad prečke Interovog gola.



Do kraja susreta nije bilo većih uzbuđenja, te je derbi na San Siru završen podijelom bodova, odnosno nepopularnim rezultatom 0:0.





(SCsport)