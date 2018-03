Borussija Dortmund je na svom terenu dočekala ekipu Eintrachta iz Frankfurta i slavila pobjedu od 3:2.

Foto: 24sata.info

Domaći su više sretno nego spretno stigli do vodstva, odnosno igrala se 12. minuta kada Russ autogolom Milionerima poklanja vodstvo, a do kraja poluvremena se rezultat nije mijenjao pa se na odmor otišlo sa minimalnom prednosti Borussije.



U drugo poluvrijeme bolje ulaze gosti pa u 75. minutu preko Jovića stižu do poravnanja, međutim njihova radost nije dugo trajala, pa samo dvije minute kasnije Batshuayi Milionere dovodi do novog vodstva.



Završnica meča je bila i više nego uzbudljiva, prvo su gosti po drugi put na meču stigli do poravnanja, ovaj put strijelac je bio Blum, da bi Batshuayi ponovo bio junak Borussije, te svojim golom u posljednjim sekundama, Milionerima donosi pobjedu od 3:2.





(SCsport)