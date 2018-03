U 30. kolu engleske Premier lige, Tottenham je nakon preokreta savladao Bournemouth rezultatom 1:4.

Borneumouth je prvi zaprijetio na utakmici. Junior Stanislas je u četvrtoj minuti pogodio prečku. Ipak, samo tri minute poslije domaći su došli u prednost, a strijelac je bio Stanislas na asistenciju Adama Smitha.



Mreža domaćih zatresla se 29. minuti, ali je pogodak Harryja Kanea poništen zbog ofsajda. Spursi su došli do izjednačenja u 35. minuti kada je pogodak postigao Dele Alli. Do kraja prvog dijela utakmice nije bilo promjena rezultata.



Na početku drugog poluvremena Bournemouth je prijetio preko Simona Francisa i Nathana Akea. Tottenham je imao priliku preko Christiana Eriksena u 57. minuti, a pet minuta poslije došli su do preokreta golom Heung-Min Sona.



Callum Wilson je postigao pogodak u 84. minuti, međutim poništen je zbog faula. Son je u 87. minuti izašao sam na Begovića i zaobišao ga, te pogodio za 1:3. Konačnih 1:4 postavio je Serge Aurier u prvoj minuti sudijske nadoknade.



(SCsport)