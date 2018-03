Manchester United je u derbiju 30. kola Premier lige Engleske savladao najvećeg rivala Liverpool rezultatom 2:1. Nakon današnjeg duela na “Old Traffordu“ menadžer domaćeg tima Jose Mourinho kazao je da su njegovi igrači cijelo vrijeme imali kontrolu nad utakmicom.

Jose Mourinho / 24sata.info

United je do trijumfa stigao zahvaljujući golovima Marcusa Rashforda na otvaranju susreta u 14. i 24. minuti. U nastavku Liverpool je samo uspio smanjiti na konačnih 2:1 autogolom Erica Baillyja.



“Rashford je postigao dva gola protiv prvoklasnog protivnika. Iskoristio je prvu šansu koja mu se ukazala, što se nije događalo prethodnih nekoliko mjeseci. Zbog toga je patilo njegovo samopouzdanje. Osjećali smo da bi ovo mogla biti idealna utakmica za njegove kvalitete. On jako puno napreduje radeći naporno na treninzima“, kazao je Mourinho i nastavio:



“Ovo je savršen rezultat za nas. Osvojili smo tri velika boda. Ne bih išao tako daleko pa rekao da je ovo bio savršen nastup. U prvom poluvremenu nam se ukazala prilika da budemo direktni, brzi i da postignemo golove. Mogli smo ih postići i više. Da je Jaun Mata postigao treći bilo bi to fantastično.“



Portugalac smatra da gosti niti u jednom trenutku nisu ozbiljnije ugrozili gol Manchester Uniteda.



“U drugom dijeli Liverpool je imao posjed lopte, dok smo mi kontrolisali situaciju bez lopte. Ne mogu da se sjetim da je David de Gea morao intervenisati. Ne sjećam se da smo bili u opasnoj situaciji, čak ni kada je protivnik smanjio na 2:1, što je moglo podići Liverpool. Naš tim je cijelo vrijeme imao kontrolu“, zaključio je Mourinho.



Nakon današnjeg trijumfa u 170. prvenstvenom derbiju velikih rivala Manchester United se učvrstio na drugom mjestu sa 65 bodova, pet više od trećeplasiranog Liverpoola.





(AA)