Hajduk je nakon velike drama slavio protiv Istre 1961 3:2, a junak utakmice bio je mladi golman Letica.

Screenshot: Youtube

Gosti su vodili 2:1, ali je Hajduk ipak iščupao pobjedu i to doslovno u posljednjim sekundama.



Hajduk je poveo u 16. minuti golom Gyurcsa, izjednačio je Vojnović u 27. minuti, da bi Matei u 53. minuti doveo goste u vodstvo. Said je izjednačio u 71. minuti i posljednjih 20 minuta gledali smo opsadu gostujućeg gola. U 89. minuti Bašić je iz slobodnog udarca uzdrmao prečku, a dvije minute kasnije to je učinio i Said, prenosi Index.hr.



Kada se već činilo kako će utakmica završiti bez pobjednika ukazao se Letica. Toma Bašić je ubacio loptu u kazneni prostor, lopta se odbila do Kožulja koji je vratio loptu, a Karlo Letica glavom proslijedio u mrežu za veliko slavlje na Poljudu.







Na tabeli vodi Dinamo sa 56 bodova, ali Hajduk je sada smanjio zaostatak na šest bodova, a treća je Rijeka sa 44 boda i utakmicom manje.





(24sata.info)