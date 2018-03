Kadetski nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine će od 21. do 27. marta u Austriji učestvovati na turniru grupe 6 elitnog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2018.

Sakib Malkočević / 24sata.info

Osim domaćina turnira protivnici bh. selekciji će biti Danska i Francuska.



Selektor Sakib Malkočević u saradnji sa šefom struke 'U-15' selekcije Zoranom Erbezom je za ove kvalifikacije odabrao 20 igrača: Luka Kačavenda (Vojvodina, Srbija), Elvir Muminović (Sion, Švajcarska), Dino Islamović (Sarajevo), Dragan Matković (Vojvodina, Srbija), Stefan Rankić (OFK Beograd, Srbija), Robert Voloder (1. FC Koln, Njemačka), Edin Mujić (Željezničar), Alen Mehić (Atalanta, Italija), Kristijan Stanić (Zrinjski), Ajdin Hasić (Dinamo Zagreb, Hrvatska), Denil Badžak (Augsburg, Njemačka), Belmin Dizdarević (Sarajevo), Nemanja Nikolić (Sarajevo), Farid Bačevac (1. FC Koln, Njemačka), Miloš Daraboš (OFK Beograd, Srbija), Asim Muratović (Sloboda), Malik Memišević (Werder, Njemačka), Vedad Radonja (Dinamo Zagreb, Hrvatska), Elmin Herić (1. FC Koln, Njemačka), Armin Šarić (Sarajevo).



Reprezentativci će se okupiti u četvrtak, 15. marta u Trening centru NSBiH u Zenici gdje će se spremati do polaska u Austriju 19. ovog mjeseca, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



Raspored utakmica turnira:

21. mart

Francuska - Bosna i Hercegovina (Bad Waltersdorf, 11.00)

Danska - Austrija (Rohrbach an der Lafnitz, 18.30)



24. mart

Francuska - Danska (Rohrbach an der Lafnitz, 11.00)

Austrija - Bosna i Hercegovina (Bad Waltersdorf, 18.30)



27. mart

Bosna i Hercegovina - Danska (Bad Waltersdorf, 18.30)

Austrija - Francuska (Rohrbach an der Lafnitz, 11.00)



(FENA)