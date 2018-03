Nogometaši Juventusa sinoć su se nakon preokreta protiv Tottenhama plasirali u četvrtfinalu Lige prvaka, a trener ekipe iz Torina Massimiliano Allegri je nakon meča čestitao svojim momcima.

Giorgio Chiellini / 24sata.info

"Pobijediti na Wembleyju nikako nije lako. Mučili smo se s izgubljenim loptama, tako su i poveli, ali nismo gubili samopouzdanje. Napravio sam izmjene jer trebalo mi je driblinga i svježine. A sad nam treba da se Mandžukić, Cuadrado i Bernardeschi oporave", rekao je Allegri.



Giorgio Chiellini je istakao da se Stara dama u prvom dijelu mučila, ali i da nisu gubili vjeru.



"Znali smo da će šanse doći. Do kraja smo bili ekipa. A Tottenham je vrlo jak i malo mu nedostaje da osvoji nešto veliko. Gledali smo PSG - Real i nije slučajno da svaki put Cristiano Ronaldo postigne gol. Ni mi prije pet-šest godina ne bismo pobijedili u ovakvoj utakmici, ali sazreli smo, sigurniji smo. I ne odustajemo od svog sna. Uživamo u pobjedi, ali pred nama je težak dan. U četvrtak idemo žaliti za prijateljem Davidom Astorijem. Puno plačem za njim i veoma je teško razmišljati o utakmicama i protivnicima. On će uvijek biti u našim srcima, a u petak ćemo mu posljednji put reći 'ćao'. Naš život ide dalje, ali kad zatvorite oči i sjetite se svoje kćerke i što se dogodilo njemu, teško je prihvatiti. Posvetiti mu pobjedu bilo bi prejednostavno, nadamo se da ćemo nastaviti njegovim putem u reprezentaciji, a bio je puno važniji nego što to govori njegov broj nastupa. Uvijek se smijao, a mi bismo se htjeli smijati u srcima", poručio je Chiellini.



