Manchester City je na svom terenu u okviru uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka sa 2:1 poražen od momčadi Basela.

Foto: Agencije

Domaći su odlično otvorili susret pa preko Gabriela Jesusa stigli do vodstva od 1:0.



Međutim, igrala se 17. minuta kada Elyounoussi na asistenciju Riverosa vraća stvari na početak.



U 29. minutu Gungdogan je odlično šutirao, ali loptu su na putu prema golu Basela zaustavili odbrambeni igrači Švicaraca.



Nekoliko minuta kasnije uzbuđenje pred golom Građana, Oberlin je odlično šutirao, ali lopta prolijeće zamalo pored lijeve stative Cityevog gola.



Do kraja poluvremena nije bilo većih uzbuđenja pa se na odmor otišlo sa rezultatom 1:1.



Drugo poluvrijeme nam je donijelo nešto mirniju igru na obje strane, ali sve od 71. minuta, kada Lang na asistenciju Elyounoussija šalje loptu iza leđa golmana Citya i svoju ekipu dovodi do preokreta odnosno vodstva od 2:1.



U 80. minuti domaći su preko Diaza mogli do izjednačenja, ali njegov udarac je zaustavio golman gostujuće ekipe.



Do kraja sureta rezultat se nije mijenjao, te je Basel stigao do pobjede od 2:1, ali zbog rezultata iz prve utakmice(4:0) u narednu fazu takmičenja odlazi Guardiolina momčad.





