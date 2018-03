Tottenham je na Wembleyu u okviru uzvratnih susreta osmine finala Lige prvaka dočekao ekipu Juventusa, a Stara dama je nakon preokreta slavila pobjedu od 2:1 i tako prošla u narednu fazu ovog takmičenja.

Foto: Agencije

Tottenham je od samog početka susreta krenuo sa napadima, pa su tako već u prvih deset minuta imali nekoliko prilika, ali ih odbrana Juventusa je uspjela osujetiti.



U 15. minutu domaći su tražili jedanaesterac, jer je nakon prodora Kanea rukom loptu zaustavio Chielini, međutim Marciniak se nije oglasio.



Samo minutu kasnije, Costa je srušen u šesnaestercu domaćih, ali uprkos protestima igrača Stare dame, jedanaesterac nije dosuđen.



Tottenham je u 20. minuti zaprijetio preko Sona, da bi samo nekoliko minuta kasnije Dele Alli pokušao međutim oba udarca odlilno brani Buffon.



U 38. minutu Son je sjajno prevario nekoliko igrača Juventusa, ali njegov udarac odlazi pored lijeve stative Buffonovog gola, međutim minut kasnije, Koreanac na asistenciju Trippiera pogađa mrežu gola Juventusa i Spurse dovodi do vodstva od 1:0.



Do kraja poluvremena Pjanić je sa vrha šesnaesterca šutirao tik pored desne stative Llorisovog gola, da bi poluvrijeme nepreciznim udarcem glavom zaključio Alex Sandro.



Tottenham je udarcem Eriksena otvorio drugo poluvrijeme, da bi nakon toga uslijedila gruba igra Juventusa, ali i Tottenhama, te je već do 60. minute sudija iz Poljske dodijelio nekoliko žutih kartona na obje strane.



Lichtsteiner je u 64. minutu probio po desnoj strani i centrirao, a u kaznenom prostoru Tottenhama se najbolje snalazi Higuain i pogađa za 1:1.



Igrala se 67. minuta kada je Juventus stigao do preokreta na Wembleyu. Chielini je poslao loptu za Higuaina, koji maestralno proigrava Dybalu, a Argentinac je iz odlične pozicije matirao Llorisa, te tako Juventusu donio preokret na ovom meču i vodstvo od 2:1.



Novo uzbuđenje vidjeli smo u 83. minutu kada Son sa 20-ak metara snažno šutira, ali lopta je prošla tik pored lijeve stative Buffonovog gola.



Eriksen je u 90. minutu odlično centrirao prema Kaneu, koji odlično šutira, ali lopta pogađa u stativu da bi Barzagli u nastavku sa gol linije izbio loptu u teren, te promjene rezultata nije bilo, pa je Juventus fantastičnim preokretom stigao do pobjede od 2:1, ali i prolaska u narednu fazu Lige prvaka.





(SCsport)