Ekipa Milana savladala je Romu u pretposljednjem susretu 26. kola talijanske Serije A rezultatom 2:0 na Olimpicu te je tako nastavila sa sjajnim igrama od kada je na klupu Rossonera sjeo Gennaro Gattuso.

Foto: Twitter

Roma je u prvom poluvremenu bila puno bolji protivnik, a igrači rimskog kluba za 45 minuta uputili su čak deset šuteva prema Donnarummi, od kojih su samo dva išla u okvir gola.



S druge strane, Milan je svoju priliku čekao iz kontranapada. ali u prvom poluvremenu nisu ozbiljnije ugrozili gol Rome.



Već u trećoj minuti drugog poluvremena, Rossoneri stižu u vodstvo. Suso je primio loptu na desnoj strani, njegov centaršut lijevom nogom pronašao je Cutronea, a nevjerovatni napadač Milana koji igra u sjajnoj formi još jednom je bio na pravom mjestu i doveo svoju ekipu u vodstvo.



Roma je odmah krenula po poravnanje, a trener Eusebio Di Francesco već u 65. minuti ubacio je Edina Džeku u igru. Treba napomenuti da su domaći navijači zvižducima ispratili Radju Nainggolana, čime su mu jasno stavili do znanja da nisu zaboravili na koji način je obilježio doček nove godine.



Deset minuta nakon toga, Milan postiže i drugi pogodak. Ovaj put sjajnu akciju odigrali su desni bek Calabria i Kalinić, a ovaj prvi rutinski je savladao Alissona za 2:0 i potpuni muk navijača na Olimpicu.



Do kraja meča, Roma je pokušala doći do utješnog pogotka, ali u toj namjeri nisu uspjeli, pa se Rossoneri s velika tri boda vraćaju kući.



Ovo je 11. uzastiona utakmica Milana u svim takmičenjima u kojoj nisu doživjeli poraz, a s nova tri boda, oni se nalaze sedam bodova iza Intera i četvrtog mjesta koje vode u Ligu prvaka.



S druge strane, Roma će ostati na petoj poziciji sa jednim bodom manje od Intera.







(Klix.ba)