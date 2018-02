U velikom derbiju 28. kola engleske Premier lige Manchester United je slavio rezultatom 2:1 protiv Chelseaja nakon preokreta na svom terenu.

Foto: Twitter

Konačno je duel Uniteda i Chelseaja ispunio očekivanja, pošto su na posljednja tri meča viđena svega tri gola i fudbal su prikazale samo domaće ekipe. To se ovaj put nije dogodilo.



Bolje su duel otvorili gosti i imali dvije prilike, preko Alvara Morate koji je pogodio prečku na otvaranju. Odlična igra gostiju krunisana je u 32. minuti susreta golom, kada su Eden Hazard i Willian odlično kombinovali, a ovaj drugi je pogodio za 0:1.



United je do svoje igre došao tek u finišu prvog dijela, a poravnanje je donio Romelu Lukaku u 39. minuti susreta nakon asistencije Martiala. Rezultatom 1:1 otišlo se na odmor.



U nastavku oprezna igra na obje strane, ali je prilika bilo. Jednu takvu iskoristio je rezervista Jesse Lingard u 75. minuti kada je glavom pogodio na ubačaj Lukakua. Do kraja nije bilo golova, a izdvaja se pokušaj Williana koji je odbranio David de Gea.



Nakon ove pobjede United se vratio na drugo mjesto sa dva boda više od Liverpoola, četiri od Tottenhama i šest od svog današnjeg rivala Cheleaja koji polako pada u borbi za Ligu prvaka.







(SCsport)