Fudbaleri Barcelone bili su ubjedljivi u večerašnjem duelu protiv Girone i zabilježili su pobjedu rezultatom 6:1.

Foto: Agencije

Meč je počeo baš onako kako su neutralni fanovi očekivali, a to je pogodak gostiju. Igrao se treći minut kada je Portu postigao gol za Gironu i činilo se da će se Barca namučiti u ovom meču.



Međutim, to je bilo potpuno pogrešno razmišljanje. Do poluvremena domaći tim, ne samo da je uspio preokrenuti, već i riješiti pitanje pobjednika. Po dva gola postigli su Lionel Messi i Luis Suarez, a argentinski majstor je postao i najbolji asistent Primere svih vremena, sa 148 upisanih asistencija.



U drugom dijelu Barcelona je postigla još dva gola, prvo Coutinho u 66. minuti, a onda i Suarez čime je postigao novi het-trik u španskom fudbalu. Ostalo je 6:1, čime je Barcelona vratila prednost nad rivalima koja je bila i uoči 25. kola.





(SCsport)