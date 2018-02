U periodu od 16 sati odigrano je pet utakmica 28. kola engleske Premier lige.

Foto: Agencije

Liverpool je “razmontirao” West Ham na Anfieldu (4:1). Can je doveo Redse u prednost u 29. minuti, a do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao. Salah je u 51. povisio na 2:0, da bi samo šest minuta poslije Firmino pogodio za 3:0.



Antonio je golom u 59. minuti smanjio na 3:1, da bi Mane je golom u 77. minuti definitivno riješio pitanje pobjednika i postavio konačnih 4:1.



Newcastle je na gostovanju ispustio veliku prednost protiv Bournemoutha (2:2). Gayle je pogodio u 17. i 45. minuti, a Smith je u 80. smanjio na 1:2, te je Gosling pogodio za konačnih 2:2. Begović je branio svih 90 minuta na golu domaćih.



Brighton je na domaćem terenu pobijedio Swansea (4:1). Murray je pogodio iz penala u 18. minuti za 1:0, da bi u drugom dijelu za domaće pogađali ponovo Murray i Knockaert. Dunk je u 85. minuti postigao gol autogol, da bi Locadia postigao gol za 4:1 u 90. minuti.



Huddersfield je trijumfovao na gostovanju kod WBA. Van La Parra je pogodio u 48. minuti za 0:1, da bi samo osam minuta poslije Mounie udvostručio prednost gostiju. Dowson je smanjio na 1:2 u 64. minuti i do kraja se rezultat nije mijenjao.



Burnley i Southampton su odigrali neriješeno (1:1). Barnes je pogodio za domaće u 67. minuti, da bi Gabbiadini postavio konačan rezultat u 90. minuti.



Premier liga, 28. kolo:



Bournemouth – Newcastle 2:2

Brighton – Swansea 4:1

Burnley – Southampton 1:1

Liverpool – West Ham 4:1

WBA – Huddersfield 1:2





(SCsport)