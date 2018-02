Četiri utakmice 24. kola njemačke Bundeslige odigrane su u terminu od 15:30, a iznenađenje je napravila Hertha, koja je remizirala sa Bayern Munchenom na Allianz Areni.

Bayern Munchen je apsolutno dominirao protiv Herthe, ali mreže su ostale mirovati do kraja (0:0). Bavarci su imali nekoliko dobrih šansi, no berlinski klub se odbranio. Nije igrao Vedad Ibišević, koji je nedavno slomio nos.



Monchengladbach je slavio protiv Hannovera na gostovanju (0:1). Jedini pogodak na utakmici postigao je Kramer u 72. minuti.



Sa minimalnih 1:0 pobjedu je ostvario i Stuttgart protiv Eintrachta. Thommy je pogodio u 13. minuti, te se do kraja utakmice rezultat nije mijenjao.



Hoffenheim je na domaćem terenu remizirao sa Freiburgom (1:1). Kramarić je pogodio za 1:0 u 57. minuti, a u 66. minuti Petersen je pogodio iz penala za 1:1. Ermin Bičakčić presjedio je cijeli meč na klupi.



Bundesliga, 24. kolo:



Bayern – Hertha 0:0

Hannover – Monchengladbach 0:1

Hoffenheim . Freiburg 1:1

Stuttgart – Freiburg 1:0





