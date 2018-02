U prvom meču 24. kola njemačke Bundeslige ekipe Mainza i Wolfsburga odigrale su susret bez pobjednika, a konačni rezultat na kraju je glasio 1:1.

Foto: Twitter

Vukovi su u šestoj minuti stigli u vodstvo. Josip Brekalo odlično se snašao u kaznenom prostoru domaće ekipe i udarcem s nekih šest-sedam metara matirao golmana Mainza za vodstvo od 1:0.



Mainz je odmah krenuo po poravnanje, a do toga su došli u 44. minuti kada rezervista Muto, koji je u igru ušao samo četiri minute ranije, koristi centaršut Holtmanna s lijeve strane i pogađa za 1:1.



To je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena, a u nastavku susreta Wolfsburg je imao dvije velike prilike da stigne do tri boda. Prvo je Malli u 63. minuti šutirao pored gola, a onda Didavi u 84. minuti pogađa stativu.



Na kraju, meč je završen podjelom podova, a nakon 24 odigrana meča Wolfsburg i Mainz ostali su na 14. i 15. poziciji sa po 25, odnosno 24 boda.





(Klix.ba)