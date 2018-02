Odigrano je posljednjih šest utakmica šesnaestine finala Evropa lige, tako da sad znamo svih 16 učesnika sljedeće runde takmičenja.

Sead Kolašinac je konačno dočekao da odigra meč od prve minute za svoj Arsenal, a Topnici su poraženi na svom terenu od Ostersunda rezultatom 1:2. Ipak, zahvaljujući pobjedi u prvom duelu izabranici Arsenea Wengera idu u osminu finala.



U 22. minuti Hosam Aiesh je doveo goste u vodstvo, da bi samo minut kasnije Ken Sema šokirao domaće navijače i Šveđanima donio udvostručenje vodstva. Tada su se Arsenalovi navijači zabrinuli pošto je gostima trebao samo jedan pogodak za produžetke. Ipak, na otvaranju drugog dijela Kolašinac je postigao važan gol i tako je stavljena tačka na svu dramu oko susreta.



Veliki derbi odigran je u Bergamu gdje je Atalanta dočekala Dortmund. Nijemci su imali gol prednosti nakon pobjede u prvom duelu (3:2), ali je to neutralizirao Rafael Toloi golom u 11. minuti. Italijani su igrali mnogo bolje i imali nekoliko velikih prilika, čime su goste mogli dotući, no nisu to uradili i Marcel Schmelzer je pogodio u 83. minuti za prolaz gostiju.





Rossoneri su na San Siru nastavili niz pobjeda u svim takmičenjima, pošto je Milan slavio protiv Ludogoretsa rezultatom 1:0. Gennaro Gattuso je odlučio odmoriti ključne igrače za derbi sa Romom, ali je Fabio Borini u 21. minuti golom donio pobjedu svom timu. Prethodno, divno mu je asistirao Patrick Cutrone.



Athletic Bilbao je poražen na svom terenu od Spartaka iz Moskve rezultatom 1:2, ali je španski predstavnik u prvom duelu bio bolji rezultatom 3:1, što znači da domaćin večerašnjeg duela ide dalje, dok je manje sreće imao drugi baskijski tim, Real Sociedad. Bolji od Sociedada bio je Salzburg rezultatom 2:1 što donosi Austrijancima prolaz dalje. U najmanje interesantnom duelu Braga je zabilježila pirovu pobjedu protiv Marseillea rezultatom 1:0, ali dalje ide francuski tim.



Svi rezultati:



Milan – Ludogorets 1:0

Arsenal – Ostersunds 1:2

Atalanta – Dortmund 1:1

Bilbao – Spartak 1:2

Braga – Marseille 1:1

Salzburg – Sociedad 2:1



