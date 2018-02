Odigrano je još osam revanš susreta šesnaestine finala Evropa lige i tako smo saznali nove putnike u sljedeću rundu takmičenja.

Lazio je u prvom meču negativno iznenadio svoje navijače porazom u Rumuniji od FCSB-a minimalnim rezultatom 0:1, ali je to sve nadoknadio na Olimpicu ubjedljivom pobjedom rezultatom 5:1.



Sjajno su Lazijali otvorili duel i već u sedmoj minuti došli do vodstva. Senad Lulić je divno uposlio Ciru Immobilea za vodstvo domaćih. Nakon toga Nebeskoplavi su nastavili napadati, a dva pogotka postigli su u finišu prvog dijela, pogađali su Bastos i ponovo Immobile. U drugom dijelu još dva gola domaćih. Felipe Anderson je pogodio u 51., a Immobile postigao het-trik u 71. minuti. Konačan rezultat 5:1 postavio je Harlem Gnohere u finišu.



Zanimljivo je bilo i u duelu Zenita i Celtica. Škoti su u prvom duelu slavili rezultatom 1:0, ali je ruski tim bio ubjedljiv na -11 u Sankt Peterzburgu. Bane Ivanović i Daler Kuzyayev su pogađali u prvoj fazi duela, a konačnih 3:0 postavio je Aleksandr Kokorin u 61. minuti.





Jedan od derbija odigrali su Villareal i Lyon, ali u tom duelu nije bilo rezultatske neizvjesnosti. Gosti iz Francuske su u prvom duelu ostvarili pobjedu rezultatom 3:1, tako da im je i remi odgovarao. Do kraja susreta izdvojio se crveni karton Jaumea Coste za Žutu podmornicu, tako da su Lavovi bez mnogo problema došli do povoljnog rezultata, a to je minimalna pobjeda golom u finišu.



Golijada je viđena u Lisabonu gdje su Sporting i Astana remizirali rezultatom 3:3. Čitav meč za goste odigrao je bh. fudbaler Marin Aničić.



Iako se očekivalo da će dvomeč RB Leipziga i Napolija biti jedan od interesantnijih, to se nije dogodilo zbog pobjede njemačkog tima rezultatom 3:1 na San Paolu. Ipak, Napolitanci su uspjeli unijeti dramu u ovaj duel pošto su zabilježili pobjedu od 2:0, što znači da im je samo jedan gol trebao za plasman dalje.



Plzen je dobar rezultat iz Beograda (1:1) potvrdio i na svom terenu, te pobjedom (2:0) zabilježio plasman dalje preko Partizana.





Evo i svih rezultata:



Atletico Madrid – Kobenhavn 1:0

Dynamo Kiev – AEK 0:0

Lazio – FCSB 5:1

Plzen – Partizan 2:0

RB Leipzig – Napoli 0:2

Sporting – Astana 3:3

Villareal – Lyon 0:1

Zenit – Celtic 3:0



