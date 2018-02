Fudbaleri CSKA prvi su učesnici osmine finala Lige Evrope, nakon što su u revanš meču savladali beogradsku Crvenu zvezdu rezultatom 1:0.

Foto: Tanjug

Moskovljanima je bila dovoljna minimalna pobjeda, nakon što u prvoj utakmici nije bilo golova. Gol vrijedan plasmana u osminu finala postigao je Alan Džagoev u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.



Utakmica je krenula mirnijim tempom i oba tima su se na početku više trudila da sačuvaju svoju mrežu. Nešto aktivniji su bili domaći igrači, ali pravu priliku nismo vidjeli do 35. minuta. Konstantin Kučaev se našao pred golom Zvezde i trebalo je samo da gurne loptu u mrežu ali je promašio. To je ujedno bila i najbolja prilika prvog dijela. Ostale šanse nisu bile toliko opasne za golmane.



Ni u drugom poluvremenu nismo gledali mnogo življu igru, a iako je Zvezda jurila zaostatak CSKA je bio malo konkretniji. Ipak, nismo vidjeli mnogo velikih prilika.



Za CSKA je možda i najbolja ona iz 64. minuta. Strijelac jedinog gola Džagoev je bio najviši u skoku, ali se na golu gostiju iskazao Borjan.



Beograđani su živnuli par minuta prije kraja, ali je to bilo, može se slobodno reći, prekasno.



Crveno-bijeli su došli do nekoliko lijepih šansi, a najbolja je ona iz 90. minuta kada je Ben sjajno dočekao ubačenu loptu u sredinu, ali je pucao nekoliko centimetara pored lijeve stative.



U četvrtak se igraju preostale utakmice šesnaestine finala Lige Evrope.

(24sta.info / NN)