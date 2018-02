Trener Bešiktaša Šenol Guneš je uoči meča Lige prvaka protiv Bayern Minhena izjavio da neće biti kraj svijeta kakav god rezultat da ostvare u utorak na "Allianz Areni", javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

"Moguć je svaki rezultat. Ali šta god da se desi, neće biti kraj svijeta. Dosad smo sebe uvijek vidjeli kao favorita u svim mečevima u Ligi prvaka, ali sada po prvi put to više nije tako. To je zato što je uvijek teško igrati protiv Bayern Minhena ili, recimo, reprezentacije Njemačke. Imaju vrlo kvalitetne igrače i svi ozbiljno pristupaju svome poslu. Ko god da im je protivnik, oni rade šta se od njih očekuje", kazao je Guneš na konferenciji za medije u Minhenu.



Istakao je da je krajnje svjestan da će utakmica protiv Bayerna biti veoma teška, dodajući kako to ipak ne vidi kao nešto previše negativno.



"Igrat ćemo protiv ekipe koja je sigurno bolja od nas. Ipak, u fudbalu je sve moguće, a dešavaju se i čuda. Najvažnije je da dobro uradimo naš posao. U ovom meču ćemo vidjeti našu istinsku snagu. Ako postignemo gol, to bi onda bila velika prednost", rekao je Guneš.



Nogometaš Bešiktaša Gary Medel je istakao da će utakmica protiv Bayerna biti vrlo teška, dodajući da moraju igrati veoma pametno.



Meč Bayern Minhena i Bešiktaša na programu je od 20.45 sati u utorak.



(AA)