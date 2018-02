Trener berlinske Herthe Pal Dardai potvrdio je u izjavi za njemačke medije da će bh. napadač Vedad Ibišević sigurno propustiti sljedeći meč protiv Bayerna zbog operacije nosa.

Vedad Ibišević / 24sata.info

Kapiten Herthe povredu je doživio u petak na meču protiv Mainza kada je u 16. minuti krvav napustio teren.



Nakon toga je ustanovljen lom nosa, a u subotu ujutru urađena je manja operacija zbog koje će propustiti naredni meč protiv Bayerna koji se igra u subotu.



"Moramo prihvatiti to da Ibiševića neće biti u sljedećem meču i to je velika šteta s obzirom na to da je bio dobroj formi", kazao je trener Herthe.



Podsjećamo, Hertha je u petak poražena na Olimpijskom stadionu u Berlinu od Mainza rezultatom 2:0, a nakon 23 odigrana kola u njemačkoj Bundesligi oni se nalaze na 11. poziciji s 30 osvojenih bodova.



Vedad Ibišević je u ovoj sezoni odigrao 18 utakmica u kojima je postigao četiri pogotka, a dodao je i tri asistencije.







(Klix.ba)