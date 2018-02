Betis je u okviru 24. kola La Lige ugostio Real iz Madrida, a na kraju je susret sa dva preokreta pripao gostima(3:5).

Kraljevi su od starta poluvremena krenuli silovito, a dobru igru krunišu pogotkom Asensia u 11. minutu i tako stižu do vodstva od 1:0.



Kada se očekivalo da će Real nastaviti sa dobrom igrom, desilo se obratno.



Naime, Betis je preuzeo inicijativu i do kraja poluvremena dominirao te prvo pogotkom Mandija u 33. minutu stigao do izjednačenja, da bi u 37. minutu autogolom Nacha došao do preokreta i na odmor otišao sa prednosti od 2:1.



Madriđani su u drugi dio igre išli veoma silovito pa već u 50. minutu preko Ramosa stižu do poravnanja, da bi u 59. minutu svojim drugim pogotkom, Asensio donio novo vodstvo Realu.



Ekipa Zinedine Zidanea je u 65. minutu preko Ronalda stigla do prednosti od 4:2, a do kraja meča domaći su preko Leona smanjili rezultat na 4:3.





Međutim, Madriđani su u sudijskoj nadoknadi preko Benzeme stigli do novog pogotka te konačnog trijumfa od 5:3.



Rezultati:



Real Sociedad – Levante 3:0

Atletico Madrid – Athletic Bilbao 2:0

Espanyol – Villareal 1:1

Betis – Real Madrid 3:5



