Armenski fudbaler Henrikh Mkhitaryan, koji je nedavno u trampi dvaju velikih engleskih klubova, iz Manchester Uniteda prešao u Arsenal, izjavio je za britanske medije da njegov sadašnji menadžer Arsene Wenger bolje razumije igrača od bivšeg Josea Mourinha.

Foto: 24sata.info

Mkhitaryan je prije odlaska s "Old Trafforda" odigrao 63 takmičarske utakmice s Unitedom, postigao 13 golova i osvojio Ligu Evrope te Liga kup i Super kup Engleske. Ipak, ove sezone je kod Mourinha pao u drugi plan, pa je zato otišao u Arsenal, dok je u Manchester stigao Alexis Sanchez.



"Mourinho traži mnogo od igrača, pa je veoma teško. Arsene Wenger ima prijateljski odnos, on razumije, može razmišljati o situaciji u kojoj su igrači i smireniji je. U tome je razlika", rekao je Mkhitaryan.



Uprkos teškim trenucima koje je imao na “Old Traffordu“ armenski reprezentativac smatra da je ostavio pozitivan dojam u klubu.



"Mislim da sam ostavio dobar utisak u Manchester Unitedu, iako sam imao poteškoća. Osvojili smo tri trofeja u tih godinu i po dana, a to ne može svaki klub. Pobijedili smo u finalu Lige Evrope, a ja sam dao gol. Ako ljudi kažu da nisam bio dovoljno uspješan, to je njihovo mišljenje, ali ja mogu reći da sam imao dosta uspjeha u Unitedu", zaključio je Mkhitaryan.



Odlični 29-godišnji ofanzivni veznjak karijeru je počeo u Pyuniku iz rodnog Yerevana. Potom ga je put, 2009. godine, odveo u Ukrajinu, tačnije u Metalurh iz Donetska. Samo godinu dana kasnije prelazi u gradski rival Shakhtar gdje se potpuno afirmisao i 2013. godine odlučio karijeru nastaviti u Borussiji Dortmun, iz koje je 2016. stigao u Englesku.



Za reprezentaciju svoje zemlje odigrao je 70 utakmica i postigao 25 golova.





(AA)