Gianni Infantino, predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) pohvalio je pripreme Rusije za organizaciju Svjetskog prvenstva, koje će se održati od 14. juna do 15. jula ove godine.

Gianni Infantino / 24sata.info

Infantino je tokom jednodnevne posjete Vijetnamu istakao da je sve spremno za najveći sportski događaj ove godine.



“Pripreme u Rusiji teku vrlo, vrlo dobro. Stadioni su prekrasni, infrastruktura je spremna, aerodromi su operativni, smještajni kapaciteti samo čekaju goste. Mislim da će svijet ovog ljeta otkriti dobrodošlicu zemlje, koja želi zajedno sa cijelim svijetom slavi, ne samo najveći sportski, nego i najveći društveni događaj, kao što je Svjetsko prvenstvo. Ovog ljeta doživjećemo najbolje najbolje Svjetsko prvenstvo do sada“, kazao je Infantino.



On je dodao da će se rukovodstvo FIFA-e sastati sljedećeg mjeseca kako bi donijeli odluku o tome da li će se na utakmicama Mundijala koristiti sudijski video asistent (VAR), nakon što je sistem prošao više od 1.000 testova.



“Samouvjeren sam i pozitivan, jer mislim da u 2018. godini ne možemo sebi više priuštiti da svi na stadionu ili bilo gdje u svijetu za nekoliko minuta mogu vidjeti na svojim telefonima da li je sudija napravio grešku ili ne, a da jedini koji to nije vidio bude sudija. Stoga ako možemo pomoći sudijama, onda bi to trebali i uraditi“, jasan je Infantino.



Prvi čovjek FIFA-e u Vijetnamu se sastao sa premijerom Nguyenom Xuanom Phucom kako bi razmotrili mogućnosti da se pomogne razvoju fudbala u toj zemlji. Fudbale je najpopularniji sport u zemlji u kojoj živi oko 95 miliona ljudi, ali je reprezentacija Vijetnama tek na 112. mjestu FIFA-ine rang liste.







(AA)