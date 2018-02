U derbiju 26. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool i Tottenham podijelili bodove odigravši 2:2, a dva gola u uzbudljivoj utakmici odigranoj na Anfieldu pala su u sudačkoj nadoknadi.

"Redsi" su poveli već u 3. minuti preko Salaha i to vodstvo su držali sve do 80. minute kada je spektakularnim pogotkom s 25 metara izjednačio Wanyama.



Pet minuta kasnije Kane je imao šansu iz kaznenog udarca nokautirati Liverpool, ali je šutirao ravno u vratara Liverpoola Kariusa.



U prvoj minuti sudačke nadoknade Salah se oslobodio tri Tottenhamova obrambena igrača i pogoditi za 2:1.



No, dvije minute kasnije sudac je pokazao još jedan kazneni udarac za goste, a ovaj put Kane je bio precizniji i postigao je gol za konačnih 2:2.



Liverpool je ostao na trećem mjestu Premiershipa s 51 bodom, dok je Tottenham peti s dva boda manje. Na vrhu su dva kluba iz Manchestera, City ima 69, a United 56 bodova.



U drugoj nedjeljnoj utakmici engleskog prvenstva Crystal Palace i Newcastle odigrali su 1:1.



