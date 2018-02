Marseille je na svom terenu dočekao Metz i slavio pobjedu rezultatom 6:3.

Foto: 24sata.info

Domaći su u prvom poluvremenu preko Sansona i dva puta Thauvina stigli do vodstva od 3.0.



U drugom dijelu Germain i Thauvin povećavaju prednost na 5:0.



U 73. minutu, gosti preko Molleta smanjuju, da bi u 75. minutu Mitroglou pogodio za visokih 6:1 u korist Marseilla.



Do kraja susreta gosti preko Molleta i Nianea stižu do 6:3, te se ovim rezultatom završio susret. Vrijedi istaći da je asistenciju Molletu za drugi pogodak ubilježio bh. reprezentativac Danijel Milićević.





(SCsport)