Prvi meč 21. kola njemačke Bundeslige odigran je večeras na Rhein Energie stadionu, a sastali su se domaći Koln i Borussija iz Dortmunda. Na kraju su gosti slavili pobjedu rezultatom 2:3.

Foto: Twitter

Gosti su preko Batshuayia u 35. minutu stigli do vodstva od 0:1, te se sa ovim rezultatom otišlo na odmor.



U drugom poluvremenu domaći se konsoliduju pa preko Zollera u 60. minutu stižu do poravnanja, ali samo dvije minute kasnije Batshuayi trese mrežu Horna i ponovo Milionere dovodi do prednosti.



Ipak, u 70. minuti Koln je stigao do poravnanja. Pogodio je Mere za 2:2, ali je Borussia stigla do pobjede u 84. minuti. Pogodio je Andre Schurrle za konačnih 2:3.







