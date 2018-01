Bosanskohercegovački reprezentativac Edin Višća iza sebe ima spektakularnu noć u dresu Basaksehira, pošto je protiv Karabukspora upisao dva pogotka i dvije asistencije u razmaku od samo 23 minute.

Edin Višća / 24sata.info

Od 20. do 43. minute Višća je dva puta pogađao mrežu gostiju, te je isto toliko puta i asistirao svojim saigračima, a nakon utakmice ističe da je za njega bitno isključivo da tim pobjeđuje.



“Poseban je osjećaj biti na prvom mjestu na tabeli. Sretan sam zbog svog nastupa, ali i zbog svojih saigrača jer su i oni imali velike zasluge za tim. Naravno da je lijepo asistirati, ali je najbitnije da tim upisuje trijumf. Ne smijemo posustajati, jer je još 15 utakmica ostalo do kraja”.



Večeras je za Basaksehir debitovao još jedan bh. reprezentativac, pošto je Riad Bajić u igru ušao u 76. minuti susreta.



“Čini me sretnim to što je sa mnom u ekipi Riad Bajić. Bio je veoma dobar u Konyi, a sada se vratio u Tursku. Mislim da će biti vrlo koristan za nas”, rekao je Višća.







(SCsport)