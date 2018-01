Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Sjedinjenih Američkih Država u Los Anđelesu na stadionu StubHub Center. Bio je ovo debi na klupi za novog selektora Roberta Prosinečkog, a Zmajevi su propustili šansu da pobijede, jer je Haris Medunjanin promašio penal.

Foto: AFP

Amerikanci su prvi zaprijetili. Nakon greške naše zadnje linije u sedmoj minuti, Sapong se našao u šansi, međutim odbranio je Šehić. Amerika je bila nešto konkretnija, a prvo ozbiljniju priliku naš tim je imao u 29. minuti. Menalo je prošao po lijevoj strani i ubacio pred gol, međutim Opara je reagovao ispred Ahmetovića.



Poslije ubacivanja iz slobodnog udarca iskosa sa lijeve strane, Polster je šutirao glavom, ali bilo je to veoma loše. Sapong je u 38. minuti šutirao glavom ravno u Šehića. Brzo smo izveli slobodan udarac u 41. minuti, a nakon toga Zakarić je iz povoljne situacije šutirao preko gola. Poslije sjajnih varki Tomića u 43. minuti, Menalo se dobro snašao pred golom Amerikanaca, no odbranio mu je Hamid.



U nastavku Amerika je prva zaprijetila, no Rowe nije dobro zahvatio loptu. Malo nakon toga, tačnije u 51. minuti Morris je imao najbolju priliku, ali šutirao je pored gola. Menalo je u 52. minuti izborio jedanaesterac. Loptu je uzeo kapiten Medunjanin, no pogodio je stativu sa bijele tačke. Ćavar je u 55. minuti sa 20-ak metara šutirao pored gola.



Zmajevi su imali veliku sreću u 60. minuti. Rodlan je iz odlične situacije šutirao pored gola. Na drugoj strani Menalo je veoma dobro šutirao, ali odbranio je golman Amerike. Koljić je imao dobro priliku u 73. minuti, no napadač Krupe šutirao je preko gola. Koljić je nedugo nakon toga izblokiran.



Pokušao je i Ognjen Todorović u 82. minuti, a lopta je otišla preko gola. U posljednjim trenucima utakmice šutirao je i Beširović, a to je bila posljednja šansa na utakmici. Nije bilo promjene rezultata – ostalo je 0:0.





Sjedinjene Američke Države – Bosna i Hercegovina 0:0



Stadion: StubHub Center (Los Anđeles). Gledalaca: 10.000. Sudija: Hector Martinez (Honduras). Žuti kartoni: Morrow (SAD), O. Todorović, D. Todorović (BiH)..



SAD: Hamid (od 46. minute Steffen), Polster, Zimmerman, Opara, Morrow, Adams, Trapp (od 83. minute Rubin), Roldan (od 68. minute Agudelo), Zardes (od 46. minute Arriola), Morris i Sapong (od 46. minute Rowe).



BiH: Šehić, Todorović, Mihojević, Graovac, Bekić, Medunjanin (od 72. minute Beširović), Tomić (od 46. minute Ćavar), Sarić (od 80. minute Bilbija), Menalo (od 84. minute Ibišević), Zakarić (od 68. minute Todorović) i Ahmetović (od 46. minute Koljić).



(SCsport)