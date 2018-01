Kako piše Sky Sports, šanse da kapiten nogometne reprezentacije BiH i napadač Rome Edin Džeko pređe u Chelsea sve su manje, a Plavci već traže druga rješenja.

Edin Džeko / 24sata.info

Chelsea je namjeravao "u paketu" dovesti Edina Džeku i njegovog saigrača iz Rome Emersona Palmierija, no, u ovom trenutku su male šanse za realizaciju tih transfera.



Ugledni mediji među kojima je i Sky Sports pišu da Chelsea nudi Džeki jednogodišnji ugovor, dok on želi ugovor do 2020. godine. On je navodno i zabrinut da bi mogao ostati "kratak" za minutažu s obzirom da je u ekipi Plavaca i Alvaro Morata.



Stoga su se Plavci okrenuli napadaču Arsenala Olivieru Giroudu, dok Topnici pokušavaju dovesti Pierrea-Emericka Aubameyanga iz Borussije Dortmund.



Menadžer Arsenala Arsene Wenger je rekao da će pustiti Girouda samo ako uspije dovesti novog napadača.



Što se tiče Palmierija, njegov transfer je također itekako upitan. Više bi se trebalo znati do ponedjeljka.



(Klix.ba)