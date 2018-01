Kapiten nogometne reprezntacije BiH i napadač Rome Edin Džeko u narednim danima bit će predstavljen kao novi nogometaš Chelseaja, javljaju dobro obavješteni britanski mediji Sky Sports i The Guardian.

Arhiv / 24sata.info

Roma je prihvatila ponudu Chelseaja u iznosu od 50 miliona eura, plus deset miliona u bonusima, a prema njihovim saznanjima, transfer će biti kompletiran kada Džeko i čelnici kluba sa Stamford Bridgea dogovore lične uslove.



Guardian piše da će Chelsea prekršiti pravilo o igračima starijim od 30 godina te da će Džeki ponuditi dvoipogodišnji ugovor do 2020. godine, a također dodaju da je menadžer Antonio Conte oduševljen igrama bh. napadača.







Džeko je ostavio sjajan utisak na Contea u susretima Lige prvaka, a posebno na Stamford Brigeu gdje je postigao dva pogotka, dok je u drugom meču Roma pobijedila londonski klub rezultatom 3:0, a Džeko, iako nije postigao pogodak, bio je jedan od najboljih igrača na terenu.







Sky Sports s druge strane, pozivajući se na kolege iz Italije (Sky Italy), piše kako su Roma i Chelsea dogovorili sve uslove oko prelaska dvojca rimskog kluba u London, a dodaju da još uvijek nije poznato oko čega se dvije strane trebaju dogovoriti - dužina ugovora ili visina plate.



Independent piše da će Džeki biti ponuđena plata od 100.000 funti sedmično, dok Mirror dodaje da su Chelsea i agent bh. napadača već dogovorili sastanak u Londonu.



Treba dodati i to da će puno toga biti jasnije nakon večerašnjih utakmica koje Roma i Chelsea igraju u okviru talijanske Serije A, odnosno engleskog Carabao Cupa, nakon čega će oba menadžera sigurno reći više informacija o transferu Džeke.



(Klix.ba)