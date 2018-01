Nakon što je Sevilla pobjedom nad Atletico Madridom postala prva momčad koja je izborila polufinale španskog Kupa kralja, danas su joj se pridružili Leganes i Valencia.

Foto: Agencije

Real je u prvoj utakmici minimalno svladao Leganes (1:0) te se očekivalo kako će Zidaneovi igrači rutinski odraditi uzvratnu utakmicu. Francuski je stručnjak na teren poslao promiješani sastav, a od prve je minute krenuo i Mateo Kovačić.



Leganes je odigrao odlično prvo poluvrijeme, a dobru igru gostiju okrenio je Eraso golom u 31. minuti. Real je po drugi put ove sezone u prvom poluvremenu ostao bez upućenog udarca na gol, a zanimljivo je kako im se to prvi put također dogodilo protiv Leganesa (prva utakmica Kupa).



Kraljevski je klub do izjedačenja došao u 47. minuti kada na asistenciju Lucasa Vasqueza gol gostiju pogađa Benzema. Međutim, osam minuta kasnije Leganes ponovno dolazi u prednost. Korner je izveo strijelac prvog gola Eraso, a najviši je u šesnaestercu bio Gabriel koji je fantastičnim udarcem glavom svladao nemoćnog Casillu.



Zidane je potom u igru ubacio Carvajala i Modrića nadajući se kako će njegovi igrači ipak uspjeti izjednačiti te izboriti polufinale. Kraljevi su prijetili preko Benzeme i Ramosa, ali je odličan na vratima gostiju bio Champagne te je Leganes došao do najvećeg uspjeha u povijesti kluba.



Mnogi smatraju da će Florentino Perez nakon novog debakla smijeniti Zinedine Zidanea...





(Sport.ba)