Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras putuju za Istanbul odakle će sutra krenuti za Sjedinjene Američke Države gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv SAD-a i Meksika.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Selektor reprezentacije Robert Prosinečki za susrete sa SAD-om i Meksikom računa na 21 igrača: Kenan Pirić (Zrinjski), Ibrahim Šehić (Qarabag), Darko Todorović (Sloboda), Daniel Graovac (Željezničar), Marko Mihojević (Sarajevo), Almir Bekić (Sarajevo), Haris Medunjanin (Philadelphia Union), Elvis Sarić (Sarajevo), Dino Beširević (Radnik), Zoran Kvržić (Rijeka), Stjepan Lončar (Široki Brijeg), Marijan Ćavar (Eintracht Frankfurt), Goran Zakarić (Željezničar), Ognjen Todorović (Zrinjski), Adnan Šećerović (Mladost Doboj Kakanj), Tomislav Tomić (Olimpija Ljubljana), Luka Menalo (Široki Brijeg), Elvir Koljić (Krupa), Nemanja Bilbija (Zrinjski), Mersudin Ahmetović (Sarajevo), Elvir Ibišević (University of Nebraska Omaha).



Od fudbalera koji su bili na širem spisku u SAD neće ići Toni Šunjić, Muhamed Bešić, Amer Ordagić, Armin Hodžić i Jasmin Mešanović. Oni nisu dobili dozvolu svojih klubova da dođu na okupljanje jer susreti nisu u FIFA-inom terminu.



Besim Šerbečić je ranije dobio dozvolu selektora da napusti pripreme reprezentacije zbog potpisa ugovora s novim klubom, a put Amerike neće ići još Nemanja Trkulja i Srđan Stanić.



Ibrahim Šehić i Haris Medunjanin će se ekipi priključiti u Los Angelesu, veznjak Rijeke Zoran Kvržić selektoru će biti na raspolaganju za utakmicu sa Meksikom u San Antoniu.



Kandidat za utakmicu sa SAD-om bit će i Elvir Ibišević. Mladi napadač Univerziteta Nebraska Omaha rođen je 10. februara 1998. godine i potencijalni je 'U-21' reprezentativac BiH. To je prilika da stručni štab i selektor 'U-21' reprezentacije Vinko Marinović vide na djelu njegove kvalitete, a on će biti u konkurenciji samo za meč sa SAD-om.



Bh. reprezentacija će se 28. januara u Los Angelesu sastati sa SAD-om, a tri dana poslije u San Antoniju s Meksikom, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



(FENA)