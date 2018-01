Manchester City pobijedio je Bristol City u gostima rezultatom 3:2 u uzvratu polufinala engleskog Liga kupa.

Arhiv / 24sata.info

S obzirom da su "Građani" i u prvom ogledu slavili pobjedu 2:1, plasirali su se u finale tog natjecanja, gdje čekaju boljeg iz drugog polufinalnog ogleda u kojem se sastaju Arsenal i Chelsea (prva utakmica završila je bez golova 0:0).



U lovu na svoj prvi trofej s Manchester Cityjem Pep Guardiola je u Bristolu zaigrao s udarnom postavom, no iako su gosti iz Manchestera veći dio utakmice dominirali do pobjede su došli teže nego se očekivalo.



Pred kraj prvog poluvremena Leroy Sane doveo je goste u vodstvo, a u 49. minuti Sergio Aguero uduplao je prednost Cityja.



Bristol City uzvratio je u 64. kada je na 2:1 smanjio Marlon Pack, da bi domaći nogometaši u četvrtoj minuti sudačke nadoknade izjednačili preko Adena Flinta.



No, već u sljedećem napadu Kevin De Bruyne zabio je pogodak za konačnih 3:2.



Uzvratni susret drugog polufinalnog ogleda Arsenal - Chelsea igra se u srijedu navečer na Emiratesu, a finale je na programu 25. veljače na Wembleyju.



(FENA)