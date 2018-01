Ekipa Juventusa nastavila je uspješno potjeru za prvoplasiranim Napolijem u Seriji A teškom pobjedom protiv Genoe rezultatom 1:0.

Foto: 24sata.info

Stara dama nije pružila briljantnu partiju, ali se na kraju bodovi pišu, itekako važni. Presudan momenat dogodio se u 16. minuti kada je Douglas Costa pogodio nakon asistencije Marija Mandžukića za vodstvo Torineza.



Malo ko je očekivao da će se minimalnim rezultatom završiti meč u korist Juventusa, ali se to na kraju desilo. Napadao je Juventus sa svih strana, ali realizacija nije bila na vrhuncu. Redale su se prilike, ali Mandžukić i Higuain u nekoliko navrata nisu postigli pogodak iz obećavajuće situacije.



Čak je Genoa mogla i poravnati da je Gianluca Lapadula bio malo prisebniji 15 minuta prije kraja nakon slobodnog udarca, no to se nije dogodilo.



Bosanskohercegovački reprezentativac Miralem Pjanić odigrao je svih 90 minuta za aktuelne prvake Italije koji sada imaju jedan bod manje u odnosu na prvoplasirani Napoli.







(SCsport)