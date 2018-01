U velikom derbiju 21. kola italijanske Serie A Inter i Roma su rezultatom 1:1 podijelili bodove na Giuseppe Meazzi.

Foto: Twitter

Roma je prilično bolje ušla u meč i imala nešto više loptu u svom posjedu, ali bez konkretne inicijative. Prvu veliku šansu bilježimo u 28. minuti kada je Ivan Perišić šutirao iz blizine, ali mu je golman Alisson odbranio vrlo dobro.



Tri minute kasnije, gol za goste. Pomenuti Alisson je od svog gola ispucao loptu koja, greškom Davidea Santona, dolazi do Stephana El Shaarawyja koji je preko golmana Handanovića pogodio mrežu Neroazzurra. Rezultatom 0:1 otišlo se na odmor.



A, u drugom poluvremenu druga priča. Kako se susret bližio kraju, tako je Inter igrao sve bolje, no do pogotka Neroazzurri nikako nisu mogli. Najbliži golu bili su u 74. minuti kada je Mauro Icardi pogodio stativu.



U završnici susreta još veća ofanziva milanskog tima, što se isplatilo u 86. minuti kada Matias Vecino pogađa za podjelu bodova na Meazzi.



Edin Džeko je za goste odigrao do 84. minute, kada ga je zamijenio Patrick Schick. Da li je to bio posljednji duel Džeke u dresu Vučice, ostaje da vidimo.







(SCsport)