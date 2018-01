U prvoj utakmici četvrtine finala Kupa Kralja, Real Madrid je sa minimalnih 0:1 slavio na gostovanju kod Leganesa.

Foto: Twitter

Dugo nije bilo velikih uzbuđenja, a onda je u 35. minuti Mateo Kovačić šutirao malo pokraj desne stative. Real je kontrolisao igru, međutim do odlaska na odmor nije više bilo većih uzbuđenja.



Leganes je u drugom poluvremenu prvi zaprijetio. Jose Naranjo je šutirao, a Kiko Casila uz dosta muke odbranio. Domaći su imali dobru šansu i u 70. minuti kada je pokušao Nordin Amrabat.



Lucas je imao situaciju jedan na jedan s golmanom Leganesa u 72. minuti, no to nije iskoristio. Dvije minute poslije Claudio Beauvue je imao dobru šansu za Leganes, no nije bilo promjene rezultata.



Kraljevski klub je došao do pobjede u 90. minuti kada je pogodak postigao Marco Asensio na asistenciju Thea Hernandeza.







(SCsport)