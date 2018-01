Kompletirano je 23. kolo engleske Premier lige utakmicom Manchester United – Stoke City. Crveni đavoli ostvarili su ubjedljivu pobjedu na svom Old Traffordu (3:0).

Foto: Agencije

Manchester United je došao u prednost u devetoj minuti kada je pogodio Paul Pogba sjajnim udarcem. Na drugoj strani veliku šansu u 12. minuti imao je Xherdan Shaqiri. Prijedio je i Stephen Ireland u 22. minuti, te Maxim Choupo-Moting u 26.



Crveni đavoli udvostručili su prednost u 38. minuti kada je pogodio Anthony Martial. Stoke je do kraja poluvremena imao dobre šanse preko Kurta Zoume i Xhaqirija, ali nije bilo promjene rezultata.



Manchester United je bio dominantan u nastavku. Pokušao je Martial u 59. minuti, a zatim Juan Manuel Mata u 62. Mata je postigao pogodak u 66. minuti, ali je poništen zbog ofsajda.



United je došao i do trećeg gola, a Romelu Lukaku je pogodio u 72. minuti na asistenciju Martiala. Do kraja utakmice bilo je dobrih šansi na obje strane, no nije bilo promjene rezultata.





(SCsport)