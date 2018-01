Nantes je na svom terenu dočekao ekipu PSG-a, te doživio minimalni poraz od 1:0.

PSG je u prvom poluvremenu bio dominantnija ekipa, te je preko Di Marie stigao do vodstva, a isti igrač je sredinom poluvremena promašio nevjerovatnu priliku da udvostruči vodstvo, te se sa 1:0 otišlo na odmor.



U drugom poluvremenu sasvim druga slika na terenu. Nantes je zaigrao mnogo bolje, te je sve češće dolazio u priliku da zatrese mrežu Parižana.



To su i uspjeli uraditi u 62. minutu susreta, ali pomoćnik je donio sumnjivu odluku te signalizirao offside, tako da je pogodak Sale poništen.



Do kraja susreta Nantes je nastavio napadati ali promjene rezultata nije bilo te je PSG slavio pobjedu od 1:0.



Nantes je susret završio sa igračem manje, jer je Carlos sapleo sudiju Chaprona i zaradio crveni karton.







