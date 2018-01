Real Sociedad je na Anoeti dočekao Barcelonu i pretrpio poraza od 2:4.

Domaći su u prvom poluvremenu preko Josea stigli do vodstva, da bi Juanmi uduplao prednost Sociedada.



Do kraja poluvremena Paulinho je postigao pogodak, te se na odmor otišlo sa 2:1 u korist domaćih.



U drugom poluvremenu, na terenu je postojala samo Barcelona. Prvo su preko Suareza stigli do poravnanja, da bi isti igrač u 71. minutu donio i vodstvo Kataloncima.



Susret je svojim pogotkom zaključio Messi i tako barceloni donio pobjedu od 4:2 za velikih plus 19 u odnosu na ljutog rivala, ekipu Real Madrida.



Sociedad je ovim porazom ostao na 15. mjestu Primere.







(SCsport)