Fudbalska reprezentacija BiH će u sklopu američke turneje gostovati protiv selekcija SAD-a i Meksika krajem mjeseca januara, a selektor selekcije SAD-a Dave Sarachan saopštio je spisak igrača na koje računa u susretu protiv Zmajeva.

Dave Sarachan / 24sata.info

Utakmica se igra 28. januara u Los Angelesu, a na spisku se nalazi 30 fudbalera, uglavnom mladih igrača koji će protiv naše selekcije imati priliku da se ozbiljnije nametnu Sarachanu.



Golmani: Alex Bono (Toronto FC), Bill Hamid (Midtjylland), Cody Cropper (New England Revolution), Zack Steffen (Columbus Crew SC),



Odbrana: Danny Acosta (Real Salt Lake), Justen Glad (Real Salt Lake), Nick Lima (San Jose Earthquakes;), Justin Morrow (Toronto FC/CAN), Ike Opara (Sporting Kansas City), Tim Parker (Vancouver Whitecaps FC), Matt Polster (Chicago Fire), Brandon Vincent (Chicago Fire), Walker Zimmerman (Los Angeles Football Club),



Vezni red: Tyler Adams (New York Red Bulls), Paul Arriola (D.C. United), Russell Canouse (D.C. United), Marky Delgado (Toronto FC/CAN), Marlon Hairston (Colorado Rapids), Ian Harkes (D.C. United), Brooks Lennon (Real Salt Lake), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Kelyn Rowe (New England Revolution), Wil Trapp (Columbus Crew SC), Gyasi Zardes (LA Galaxy),



Napad: Juan Agudelo (New England Revolution), Dom Dwyer (Orlando City SC), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Christian Ramirez (Minnesota United FC), Rubio Rubin (Unattached), CJ Sapong (Philadelphia Union).





(24sata.info)