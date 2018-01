S obzirom da Sam Allardyce ne računa ozbiljno na njega, Muhamed Bešić sve je bliže izlaznim vratima Goodison Parka. Reprezentativac BiH Muhamed Bešić više nema mjesta ni na klupi Evertona te je sve izvjesnije da će napustiti liverpulski klub.

Muhamed Bešić / 24sata.info

To bi se moglo dogoditi, kako pišu ostrvski mediji, već ovog mjeseca.



Do kraja zimskog prelaznog roka trener Sam Allardyce je spreman saslušati ponude drugih klubova za Bešića.



Ukoliko se uskoro ne pojavi potencijalni kupac, reprezentativac BiH bi mogao otići i negdje na posudbu, pogotovo što je, navodno, nekoliko ekipa iz Bundeslige i Championshipa (drugi razred takmičenja u Engleskoj) zainteresovano da u toj opciji angažuje uvijek ratobornog bh. veznjaka.



Jednog igrača Everton je već poslao na posudbu, Kevina Mirallasa, koji će do kraja sezone nositi dres grčkog Olympiakosa.



Sigurno je tek da bi za Bešića, u trenutnoj situaciji, ostanak u ovoj ekipi bilo najgore rješenje, s obzirom da nije ni u kakvim planovima vezanim za prvi tim Toffeesa.



(SCsport)