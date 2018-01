Novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki u subotu je zvanično predstavljen u Sarajevu, a hrvatski stručnjak će već u narednim danima imati pune ruke posla.

Vinko Marinović / 24sata.info

Seniorsku selekciju naše zemlje krajem januara očekuju dvije prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama. Protiv domaćina Zmajevi će igrati 28. januara u Los Anđelesu, a tri dana kasnije protivnik će nam biti Meksiko, ali u San Antoniju.



Najveći problem svakako će predstavljati činjenica da Robert Prosinečki neće moći računati na naše najbolje fudbalere jer se utakmice ne igraju u FIFA-inom terminu. Upravo zbog toga veliku ulogu u svemu odigrat će selektor mlade reprezentacije BiH Vinko Marinović.



– Sigurno da je veliko priznanje za moj stručni štab, za moje fudbalere i mene to što će novi selektor seniorske reprezentacije računati na igrače iz naše selekcije. Naravno, to je i priznanje za rezultate koje smo napravili do sada – rekao je Vinko Marinović za Faktor.



Već sutra će se Prosinečki sastati sa kolegom koji sjedi na klupi U-21 selekcije, a čiji bi igrači zajedno sa fudbalerima iz Premijer lige BiH trebali činiti okosnicu tima koji će putovati u SAD.



– Sastanak sa selektorom seniorske reprezentacije imat ću već sutra, i iskreno ne znam još ko bi trebao konkurisati za tim, niti imam spreman neki spisak. Sigurno je da neće biti nimalo lagan posao, ali vidjet ćemo koje su to selektorove želje. Mnogo toga zavisit će i od klubova, i da li žele pustiti svoje igrače, a problem nam sigurno stvara manjak vremena zbog aplikacija za vize – naglasio je Marinović.



Selektor U-21 tima istakao je kako je odnos među selektorima i saradnja na izuzetnom visokom nivou.



– Mnogo toga će zavisiti od selektorovih želja. Za igrače u inostranstvu vam ništa ne mogu reći jer i sam ne znam kakva je situacija. Drago mi je što se dobra saradnja s Baždarevićem nastavlja i sa Prosinečkim. Inače, odnosi među selektorima su na zavidnom nivou, a sve je podređeno rezultatu. Nadam se da će biti još bolji u narendom periodu – kazao je čovjek koji će Prosinečkom dati prave informacije od domaćim fudbalerima.





(SCsport)