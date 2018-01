Juventus je u 20. kolu italijanske Serie A slavio na gostovanju kod Cagliarija (0:1), a odličnu utakmicu odigrao je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Miralem Pjanić.

Foto: Twitter

Juventus je mogao povesti u devetoj minuti, ali je udarac Paula Dybale zaustavila prečka. Još jednom se tresao okvir gola Cagliarija. Federico Bernardeschi je u 18. minuti pogodio stativu.



Mreža domaćij zatresla se u 23. minuti, ali je pogodak Mehdija Benatije poništen zbog ofsajda. Do kraja poluvremena Cagliari je prijetio preko Leonarda Pavolettija i Diega Fariasa.



U drugom poluvremenu bilo je manje uzbuđenja. Veliku šansu imao je Pjanić u 60. minuti kada je iz odlične pozicije šutirao malo pored gola. Stara dama je povela u 75. minuti golom Bernardeschija na asistenciju Douglasa Coste.



Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata i tako je torinski klub došao do nove pobjede, te je tako zadržao bod zaostatka za prvoplasiranim Napolijem. Pjanić je bio jedan od najboljih igrača Juventusa i odigrao je svih 90 minuta.







(SCsport)