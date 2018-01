Tottenham i West Ham United podijelili su bodove u londonskom derbiju u 21. kolu engleske Premier lige (1:1), a na White Hart Laneu viđena su dva spektakularna gola.

Foto: Agencije

Tottenham je postigao pogodak u 16. minuti. Harry Kane je zatresao mrežu West Hama, međutim bio je u ofsajdu. Jedinu veliku priliku u prvom poluvremenu imali su domaći kada je u 45. minuti Christian Eriksen sjajno šutirao, ali golman gostiju je odbranio.



Ni na početku drugog dijela nije bilo većih prilika. U 68. minuti nakon odbojanca Dele Alli nije uspio loptu poslati u mrežu. West Ham je u 71. minuti došao do prednosti od 0:1, a spektakularan pogodak postigao je Pedro Obiang.



Spursi su došli do izjednačenja u 84. minuti, a viđen je novi spektakularan pogodak. Strijelac je bio Heung-Min Son. Do posljednjeg sudijskog zvižduka rezultat se nije mijenjao.





(SCsport)