Odigrane su dvije prve utakmice osmine finala Kupa Kralja, a Barcelona je na gostovanju kod Celte remizirala (1:1), dok je Leganes na svom terenu slavio protiv Villarreala (1:0).

Foto: Agencije

Barcelona je protiv Celte Vigo došla u prednost u sedmoj minuti kada je pogodio Arnaiz Diaz Jose Manuel. Domaći su došli do poravnanja u 31. minuti, a strijelac gola bio je Pione Sisto.



Do kraja poluvremena nije bilo većih šansi, da bi u drugom poluvremenu dobre prilike za Barcelonu imali Jose, Denis Suarez i Sergio Busquets. Emre Mor je prijetio na drugoj strani, ali do kraja se rezultat nije mijenjao, ostalo je 1:1.



Na utakmici Leganes – Villarreal nije bilo mnogo šansi u prvom dijelu. U nastavku viđena je bolja predstava. Gosti su imali više loptu u posjetu, ali je u 49. minuti golom Nordina Amrabata Leganes došao do pobjede od 1:0.



(SCsport)