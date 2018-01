Bivši selektor nogometne reprezentacije BiH Miroslav Ćiro Blažević izjavio je da je novi selektor BiH Robert Prosinečki možda i jedan od najnadarenijih trenera svoje generacije te da je NSBiH napravio odličan potez.

Miroslav Ćiro Blažević / 24sata.info

- Mislim da su pogodili kako Dalmatinci kažu u sridu. Mislim da će on dati svu satisfakciju bh. publici koja jako vjeruje svojoj reprezentaciji jer ima svijest da je komponirana od nadarenih nogometaša. On će znati kako da izvuče maksimum koji će im omogućiti da se plasiraju na velika natjecanja, počevši od evropskog prvenstva - kazao je Blažević u izjavi za N1.



S obzirom na to da je i sam bio selektor BiH, Blaževića kaže kako ne može davati nikave savjete Prosinečkom.



- Sve što ja znam, Prosinečki je naučio od mene. Ne mogu mu dati nikakav savjet jer bih se samo ponavljao. On je inteligentan, poznavajući Roberta siguran sam da će se najbrže adaptirati i napraviti rezultat koji svi očekujemo - zaključio je Blažević.



(FENA)