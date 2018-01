Gianluigi Buffon, golman Juventusa, izjavio je kako je golmanu Milana Gianluigiju Donnarummi (18) savjetovao da karijeru nastavi upravo u Juventusu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Gianluigi Buffon / 24sata.info

Vjeruje kako je mladi golman Milana pravi izbor za njegovog nasljednika.



"Rekao sam mu da dođe u Juventus, sigurno neće pogriješiti. Ne mogu mu ja davati savjete, ne znam kakav ima odnos s Milanom, ali sada je sve na njemu, neka sam odluči o svojoj budućnosti", kazao je Buffon koji u Juventusu brani od 2001. godine, a prije toga je branio još i za Parmu.



Donnarumma važi za jednog od najtalentovanijih mladih golmana u Italiji.



Buffon će se vjerovatno na kraju ove sezone oprostiti od profesionalnog fudbala.



"Niko ne želi da završim karijeru, ali ja ću to učiniti kada ja to budem želio. Fudbal je dio mene već 20 godina. Juventus je promijenio moj život, poseban je to klub", rekao je Buffon za italijanske medije.



(AA)