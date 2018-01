Nakon što je Manchester United sa 0:2 nadigrao Everton, menadžer Crvenih đavola Jose Mourinho bio je zadovoljan izdanjem svojih izabranika.

Jose Mourinho / 24sata.info

Pohvalio je igru svojih igrača, istakavši da je ovo veoma težak raspored za ekipu sa Old Trafforda.



“Sve je bilo na najvišem nivou, odigrali smo sjajno, iako je ovo vjerovatno najgori mogući raspored koji su nam dali ikad”, rekao je Portugalac, dodavši:



“Everton je imao igru, pet, možda osam minuta, ostalo smo mi kontrolisali. Posebno je sjajan bio Lingard, teško je nekim igračima napraviti takav skok od velikog potencijala do dobrog igrača. On je to uspio, ima konstantu.”





(SCsport)