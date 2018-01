U jednom od najzanimljivijih susreta 22. kola Premier lige, Manchester United je kao gost savladao Everton sa 0:2.

Prvo poluvrijeme nije ispunilo očekivanja, jer pravih šansi na obje strane nije bilo i mreže su mirovale, ali su u nastavku gledaoci na Goodisnu ipak gledali dobru utakmicu.



United je zaigrao nešto angažovanije, opasno je prijetio preko Mate koji je pogodio stativu, a u 57. minuti stigli su i do vodstva. Pogba je sjajno uposlio Martiala, a Francuz je izvanrednim udarcem sa vrha šesnaesterca pogodio same rašlje za 0:1.



Domaći su do kraja jedinu dobru šansu imali preko Niassea, ali je njegov udarac prohujao pored gola, dok je Manchester prijetio preko Pogbe i Lingarda, ali sve do 81. minute nije bilo promjene rezultata.



Ipak, devet minuta prije kraja nakon još jedne asistencije Pogbe, Jesse Lingard je vrlo efektno po drugi put matirao Pickforda za konačnih 0:2 i prvu pobjedu Manchester Uniteda nakon tri uzastopna remija u prvenstvu.



